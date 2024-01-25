Валерия, настало твое время! Новый трейлер JRPG Atelier Resleriana с главными героинями...

Валерия, настало твое время! Новый трейлер JRPG Atelier Resleriana с главными героинямиРазработчики грядущей кроссплатформенной JRPG Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy & the Polar Night Liberator опубликовали новый англоязычный трейлер проекта, которые демонстрирует нам главных героинь игры, Ресну и Валерию.
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