Депутат Ивлев: удары ВСУ по РФ планируют в НАТО

Планирование ударов, наносимых украинскими военными по российской территории, осуществляется в НАТО, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Леонид Ивлев, комментируя слова генсека альянса Йенса Столтенберга, назвавшего военные объекты на территории РФ законной целью для ВСУ.