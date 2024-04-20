Депутат Ивлев: удары ВСУ по РФ планируют в НАТО

Планирование ударов, наносимых украинскими военными по российской территории, осуществляется в НАТО, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Леонид Ивлев, комментируя слова генсека альянса Йенса Столтенберга, назвавшего военные объекты на территории РФ законной целью для ВСУ.
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