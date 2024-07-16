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"Для меня - Святая Русь, для других - занозонька": Ирландский боксёр пустился в пляс под русскую песню

"Для меня - Святая Русь, для других - занозонька": Ирландский боксёр пустился в пляс под русскую песню

Ирландский боксёр Джоно Кэролл пустился в пляс под русскую народную песню. Вместе с ним на ринг вышла певица, которая спела "Матушку": "Для меня - Святая Русь, для других - занозонька".

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