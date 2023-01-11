Правда.ру

2 474 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Oleg1961
    Как артист был очень неплох, а об остальном умолчу. Как говорится, о покойном либо хорошо, либо ничего..В Грузии скончалс...
  • Жантаев Адилбек
    Давно пора, впридачу надо бить по центрам принятия решений, как обещали.Кедми: весь Черно...
  • евгений
    А нашим ребятам показывают как НАША элита балдеет на морях да океанах!? Я думаю что похлеще хохлов бузуют!Пленным солдатам ...

Военная помощь Запада Украине составила $48,5 млрд, что почти равно оборонному бюджету РФ

Военная помощь Запада Украине составила $48,5 млрд, что почти равно оборонному бюджету РФ

Западными странами и организациями Украине с начала СВО было передано более $150 млрд, треть из которых составила военная помощь, подсчитало агентство ТАСС.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх