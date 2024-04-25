В Газе на территории медицинского комплекса Насер нашли 332 тела погибших

На территории медицинского комплекса Насер в городе Хан-Юнис в Газе палестинские спасатели обнаружили уже 332 тела погибших в результате военной операции израильской армии, сообщает телеканал Al Mayadeen.
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