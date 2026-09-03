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ИА Регнум

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Водитель мопеда без прав сбил двоих детей под Волгоградом

Водитель мопеда без прав сбил двоих детей под Волгоградом

Молодой человек, управлявший мопедом без прав, и три подростка пострадали в дорожно-транспортном происшествии под Волгоградом.

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