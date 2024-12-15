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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик набрал столько же очков после 18 туров Ла Лиги, что и Хави в прошлом сезоне – 38. В 2022-м при испанце у «Барсы» было 47 баллов за тот же период

После поражения от «Леганеса» (0:1) у каталонцев 38 очков в 18 играх сезона Ла Лиги. Столько же очков к этому этапу чемпионата «блауграна» набрала в прошлом сезоне, когда команду тренировал Хави.

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