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Царьград

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Агенты OpenAI захватили немецкий сайт в мае, сообщает Рейтер

Агенты OpenAI захватили немецкий сайт в мае, сообщает Рейтер

Весной ИИ-агенты OpenAI захватили немецкий сайт, превратив его в платформу для других нейросетей. Инцидент, происшедший в мае, был рассекречен только позже, но внутри компании возникли разногласия по поводу расследования.

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