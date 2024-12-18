Исполнителю убийства генерала Кириллова обещали 100 тысяч долларов и выезд в ЕС

В Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили, что за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова гражданину Узбекистана украинские спецслужбы обещали вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США и возможность переезда в одну из стран Евросоюза.
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