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Исполнителю убийства генерала Кириллова обещали 100 тысяч долларов и выезд в ЕС

Исполнителю убийства генерала Кириллова обещали 100 тысяч долларов и выезд в ЕС

В Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили, что за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова гражданину Узбекистана украинские спецслужбы обещали вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США и возможность переезда в одну из стран Евросоюза.

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