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test mazurok

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❕Казаков предложил создавать штрафные подразделения для пособников противника

❕Казаков предложил создавать штрафные подразделения для пособников противника Председатель Общественной палаты Крыма, ветеран специальной военной операции Илья Казаков в эфире «Радио Крым» выступил с предложением организовать штрафные батальоны для тех, кто сотрудничает с врагом.

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