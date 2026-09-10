❕Казаков предложил создавать штрафные подразделения для пособников противника Председатель Общественной палаты Крыма, ветеран специальной военной операции Илья Казаков в эфире «Радио Крым» выступил с предложением организовать штрафные батальоны для тех, кто сотрудничает с врагом.
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