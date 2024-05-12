Юрий Трутнев сохранит пост вице-премьера в правительстве РФ, сообщается на сайте Госдумы.Председатель Правительства Михаил Мишустин внес на рассмотрение предложения по составу нового Правительства, где должности вице-премьеров предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным.