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Трутнев сохранит пост вице-премьера

Трутнев сохранит пост вице-премьера

Юрий Трутнев сохранит пост вице-премьера в правительстве РФ, сообщается на сайте Госдумы.Председатель Правительства Михаил Мишустин внес на рассмотрение предложения по составу нового Правительства, где должности вице-премьеров предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным.

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