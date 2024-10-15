Эксперт: Русское оружие, ударившее по судну в Одессе, считают грозой НАТО

Ударивший по судну с оружием "Искандер" называют грозой НАТО, заявил Перенджиев6 октября Минобороны сообщило о нанесении удара "Искандером-М" по судну-контейнеровозу, приплывшему из Европы с боеприпасами.
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