Больница с пациентами на ИВЛ без электричества: что известно об аварии под Новосибирском

Медучреждение получает электричество за счёт дизельных генераторов, но их мощность ограничена.После того как 4 августа погрузчик снёс опору ЛЭП, без электричества уже несколько часов находятся Академгородок Новосибирска, город Бердск и Искитим.

