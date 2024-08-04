Больница с пациентами на ИВЛ без электричества: что известно об аварии под Новосибирском

Медучреждение получает электричество за счёт дизельных генераторов, но их мощность ограничена.После того как 4 августа погрузчик снёс опору ЛЭП, без электричества уже несколько часов находятся Академгородок Новосибирска, город Бердск и Искитим.
