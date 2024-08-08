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На Украине начали призывать забронированных от мобилизации

На Украине начали призывать забронированных от мобилизации

Закарпатский окружной административный суд заключил, что территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) может мобилизовать даже забронированного от призыва человека, если тот не сообщил о своей брони.

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