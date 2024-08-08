На Украине начали призывать забронированных от мобилизации

Закарпатский окружной административный суд заключил, что территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) может мобилизовать даже забронированного от призыва человека, если тот не сообщил о своей брони.
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