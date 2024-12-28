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Генменеджер «Кингз» Макнэр об увольнении Брауна: «Непростое решение»

«Это было непростое решение. Хочу поблагодарить Майка за его большой вклад в развитие организации», – говорится в заявлении управленца.

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