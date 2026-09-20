Австралия показала пуск противокорабельной ракеты LRASM с P-8A Poseidon

Ракета AGM-158C LRASM перед загрузкой на P-8A Poseidon во время учений Medusa Fury / © LACW Taylor Anderson, Australian Department of Defence Официальное издание Королевских ВВС Австралии опубликовало 17 сентября подробности и фотографии испытания AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile.
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