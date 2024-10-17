Почему автопроизводители экономят на шумоизоляции

Шумоизоляция – один из важных аспектов, оказывающих значительное влияние на комфортность поездки. Автомобили могут отличаться друг от друга по уровню комфорта, и зачастую в этом вопросе решение автопроизводителей играет ключевую роль.
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