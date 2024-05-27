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В Омской области на школьной линейке стало плохо ученикам

В Омской области на школьной линейке стало плохо ученикам

Компетентными органами проводится проверка по сообщению из прессы об отравлении детей в Бергамакской средней общеобразовательной школе Муромцевского района, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на данные СУ СК РФ по Омской области.

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