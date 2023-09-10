А Путина Байден называет правильно...

Грешно смеяться над старыми и тяжело больными людьми, так что единственное, что автор хотел бы спросить у Г-спода Б-га в связи с очередным казусом, произошедшим на "Двадцатке" с президентом Соединённых Штатов Америки: за что Ты его так, Г-споди?! .