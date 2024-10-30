Екатеринбуржцы с утра стоят в очередях в банк «Открытие», чтобы не платить тысячу рублей ВТБ

Ажиотаж с самого утра сегодня наблюдается в отделениях банка «Открытие». Накануне всем клиентам пришло СМС, в котором говорится, что если до 1 ноября карточки не будут переведены в ВТБ, поглотивший «Открытие», с пользователей взыщут абонентскую плату в размере одной тысячи рублей.
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