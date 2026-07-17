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"Это не кладбище". Глава института нацпамяти отказался переносить прах Шевченко в национальный пантеон

"Это не кладбище". Глава института нацпамяти отказался переносить прах Шевченко в национальный пантеон

Украинские писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка не будут перезахоронены в украинском национальном пантеоне, сообщил глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Александр Алферов, передает 17 июля телеграм-канал Украина.

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