Документальный фильм из Ирана выиграл гран-при на красноярском фестивале кино

В Красноярске завершился первый международный фестиваль документального кино SiberiaDOC. В рамках конкурсной программы конце жюри выбрало победителей в каждой номинации: Гран-при за лучший фильм Международного конкурса полного метра — «Один» Джафар Наджафи, Иран; Cпециальное упоминание жюри Международного конкурса полного метра — «Портрет моего отца» Хуан Игнасио Фернандес Хоппе, Уругвай; Лучший фильм Конкурса короткого и среднего метра — «Ночной странник» Джанлука Коцца, Леонардо да Роза; Специальное упоминание жюри Конкурса короткого и среднего метра — «Базар Дордой» Томирис Орозоева, Кыргызстан; Приз в номинации «Лучший фильм по мнению кинокритиков» — «Что помнит земля» Хосе Кордозо, ЮАР; Приз в номинации «Лучший фильм по мнению зрителей» — «Жизнь как у всех» Фаустин Крос, Бельгия-Франция.