Инвестор намерен вложить около 50 млрд рублей в строительство крупного агротуристического комплекса в Лазаревском районе Сочи

Инвестор намерен вложить около 50 млрд рублей в строительство крупного агротуристического комплекса в Лазаревском районе СочиВ ходе ПМЭФ власти края и Сочи подписали важное инвестиционное соглашение о развитии курортного потенциала города.
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