Колесов пообещал петербуржцам «каток» на дорогах из-за потепления

Оттепель ненадолго задержится в Северной столице. Главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов заявил, что петербуржцы столкнуться с трудностями на дорогах и тротуарах из-за резкого потепления.
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