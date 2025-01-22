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Около 3 тыс. проверок соблюдения пожарных норм проведено на стройках Москвы в 2024 году

Около 3 тыс. проверок соблюдения пожарных норм проведено на стройках Москвы в 2024 году

За 2024 год инспекторы управления пожарного надзора Мосгосстройнадзора приняли участие в 2972 проверках соблюдения требований пожарной безопасности на столичных объектах капитального строительства и реконструкции.

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