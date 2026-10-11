Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Почему именно СССР виноват в атомном ударе? Обоснование японского профессора и его хитрая попытка снова сделать Сталина крайним.

Почему именно СССР виноват в атомном ударе? Обоснование японского профессора и его хитрая попытка снова сделать Сталина крайним.

  Вы уже слышали? Оказалось, что именно СССР был во всем виноват и об этом говорит не кто-то там, а коренной японец и еще к тому же по совместительству доктор наук! Если конкретно, то это был профессор Университета Васэда Тэцуо Арима, исследователь американских и британских архивов.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Лариса Шумбасова
Лариса Шумбасова

Ну до чего же Запад изобретателен во лжи !!! У них это на генетическом уровне судя по всему . Испугать Россию убивая японцев , сжигая напалмом Вьетнам .......... Какими моральными уродцами надо быть от рождения , чтобы оправдать подобные зверства

Профиль пользователя Катерина
Катерина

Отец мой участник ВОВ... именно, на ДВ их танковые части стояли. Ждали, что япошки, таки, вступят в войну. Так вот, отец рассказывал, что японцы - злобная, жестокая нация. Солдаты их трусы, воевать не умели. Все эти их самурайские сказки - чушь полная. Зато отступая всё минировали, колодцы отравляли. А уж как издевались над пленными... немцы отдыхают. Особенно доставалось китайцам...