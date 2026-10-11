Почему именно СССР виноват в атомном ударе? Обоснование японского профессора и его хитрая попытка снова сделать Сталина крайним.

Вы уже слышали? Оказалось, что именно СССР был во всем виноват и об этом говорит не кто-то там, а коренной японец и еще к тому же по совместительству доктор наук! Если конкретно, то это был профессор Университета Васэда Тэцуо Арима, исследователь американских и британских архивов.