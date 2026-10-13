«А это не такой уж и зашквар, выходит»: Трамп «сдал» ЕС, рассекретив их траты на российскую нефть

Президент США фактически поставил шах и мат евролидерам, переведя тему в другое направление - кто больше покупает сырье из России? Лидеры Евросоюза всполошились.
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