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«А это не такой уж и зашквар, выходит»: Трамп «сдал» ЕС, рассекретив их траты на российскую нефть

«А это не такой уж и зашквар, выходит»: Трамп «сдал» ЕС, рассекретив их траты на российскую нефть

  Президент США фактически поставил шах и мат евролидерам, переведя тему в другое направление - кто больше покупает сырье из России? Лидеры Евросоюза всполошились.

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