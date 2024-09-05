Дмитрий Миляев: вокруг экономики Тульской области создана позитивная аура

Дмитрий Миляев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области 15 мая. «Федеральный бизнес-журнал» встретился с руководителем региона в период, когда он, по меткому выражению предшественника Алексея Дюмина, вот уже несколько месяцев «держит» регион.
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