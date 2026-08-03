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Испания требует от Марокко объяснений: наплыв мигрантов в Сеуту мог быть спланирован

Испания требует от Марокко объяснений: наплыв мигрантов в Сеуту мог быть спланирован

От 3 до 5 тысяч нелегалов остаются в испанском анклаве Сеута после массового прорыва через границу мигрантов из Марокко - такие данные озвучили сегодня власти города, которые называют произошедшее полным провалом правительства королевства.

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