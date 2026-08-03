Испания требует от Марокко объяснений: наплыв мигрантов в Сеуту мог быть спланирован

От 3 до 5 тысяч нелегалов остаются в испанском анклаве Сеута после массового прорыва через границу мигрантов из Марокко - такие данные озвучили сегодня власти города, которые называют произошедшее полным провалом правительства королевства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)