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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гашек о «Спартаке» на 1-м месте в КХЛ: «Радостно слышать. Жамнов, Ковалев и Уланов были отличными игроками. С первыми двумя мне приходилось быть очень осторожным!»

– Вы выступали за «Спартак», и теперь ваша бывшая команда идет на первом месте в КХЛ. Вы удивлены? – Это радостно слышать.

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