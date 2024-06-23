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Додон: Молдавию могут втянуть в вооруженные конфликты при потере суверенитета

Додон: Молдавию могут втянуть в вооруженные конфликты при потере суверенитета

Молдавия рискует быть втянутой в вооруженные конфликты в случае потери своего суверенитета. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший президент республики и лидер оппозиционной "Партии социалистов" Игорь Додон.

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