2 Сотворение

Впервые появление тебя Земля! Ядром Вселенной всей и центром для всего возникла зримая планета – Земля! Вокруг вдруг стали зримы звёзды, Солнце и Луна.
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Впервые появление тебя Земля! Ядром Вселенной всей и центром для всего возникла зримая планета – Земля! Вокруг вдруг стали зримы звёзды, Солнце и Луна.
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