Грушко: Россия и Сербия обсуждают угрозы, связанные с военными поставками Украине

Ранее появилась информация об экспорте сербских боеприпасов Киеву Россия и Сербия обсуждают потенциальные угрозы безопасности, которые связаны с военными поставками, сообщил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, комментируя данные об экспорте сербских боеприпасов Киеву.
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