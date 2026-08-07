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После указа Путина о ценностях визы в Россию получили почти 200 французов

После указа Путина о ценностях визы в Россию получили почти 200 французов

Консульские учреждения России во Франции за полтора года выдали гражданам республики почти 200 виз для лиц, разделяющих традиционные ценности.

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