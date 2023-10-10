Что приготовить из ягод, кроме варенья \ Спасаем урожай и запасаемся витаминами

Многие из нас с нетерпением ждут лета, чтобы вдоволь наесться свежих ягод и сделать заготовки. Но что делать, если вы собрали рекордный урожай, но в морозилке уже нет места, а запасов варенья хватит еще на год? Конечно, идти на кухню! Из ягод можно приготовить множество блюд: напитки, десерты, соусы, пироги.