Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Что приготовить из ягод, кроме варенья \ Спасаем урожай и запасаемся витаминами

Что приготовить из ягод, кроме варенья \ Спасаем урожай и запасаемся витаминами

Многие из нас с нетерпением ждут лета, чтобы вдоволь наесться свежих ягод и сделать заготовки. Но что делать, если вы собрали рекордный урожай, но в морозилке уже нет места, а запасов варенья хватит еще на год? Конечно, идти на кухню! Из ягод можно приготовить множество блюд: напитки, десерты, соусы, пироги.

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