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Парламентская газета

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Правила назначения единого пособия могут уточнить

Правила назначения единого пособия могут уточнить

Сейчас принятие решения о назначении единого пособия зависит от доходов семьи, при этом ее расходы не учитываются, рассказала в пресс-центре «Парламентской газеты» первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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