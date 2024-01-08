Правила назначения единого пособия могут уточнить

Сейчас принятие решения о назначении единого пособия зависит от доходов семьи, при этом ее расходы не учитываются, рассказала в пресс-центре «Парламентской газеты» первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.