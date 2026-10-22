© Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени вице-премьера Дмитрия Григоренко и бывшего вице-премьера Виталия Савельева.
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