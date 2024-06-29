Американцы признали, что российские СМИ более популярны в странах Глобального Юга

Соединенным Штатам трудно бороться за внимание в странах Глобального Юга, поскольку там больше смотрят российские СМИ, говорится в публикации американской лоббистской организации и некоммерческого аналитического центра Фонд защиты демократии (FDD).
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