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Гальтье о 0:2 с «Баварией»: «ПСЖ» пропустил по-настоящему глупый гол во 2-м тайме. Мы разочарованы, клуб возлагал большие надежды на ЛЧ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье назвал глупым один из пропущенных от «Баварии» голов. Мюнхенцы выиграли со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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