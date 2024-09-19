Собянин: Москва продолжает формировать каркас экстренной медицинской помощи

Средняя скорость оказания помощи выросла в полтора раза Столичные врачи оказали помощь более чем 300 тысячам пациентов и провели свыше 70 тысяч операций во флагманских центрах благодаря новому московскому стандарту экстренной медицинской помощи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.