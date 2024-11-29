Иран обвинил Израиль в ведении психологической войны

Обвинения Израиля в адрес Ирана о нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) являются элементом психологической войны, которую Тель-Авив ведет на фоне своего поражения в Ливане и секторе Газа.
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