В Кремле назвали фейком информацию FT о "заморозке" конфликта на текущих границах

Царьград Фото: Коллаж Царьград Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию Financial Times о якобы готовности Владимира Путина заморозить боевые действия на Украине по текущей линии фронта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии