Медвежий угол
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Медвежий угол

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В Кремле назвали фейком информацию FT о "заморозке" конфликта на текущих границах

В Кремле назвали фейком информацию FT о "заморозке" конфликта на текущих границах

Царьград Фото: Коллаж Царьград Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию Financial Times о якобы готовности Владимира Путина заморозить боевые действия на Украине по текущей линии фронта.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Да пусть и остаются  без американской поддержки. что за них переживать.  нам же лучше.
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9 час.
Vladimir Lioubimcev
Да, была такая информация по телику, и что, якобы, это предложение исходило непосредственно от Путина..... Чуть не брякнулся:&quot;НИЧЕГО СЕБЕ!!&quot;...
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1 час.
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