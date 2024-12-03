Ми-28НМ ликвидировал бронетехнику и боевиков ВСУ в курском приграничье

Была использована авиационная управляемая ракета Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы ударил авиационной управляемой ракетой по бронированной технике и личному составу украинской армии в приграничном районе Курской области.
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