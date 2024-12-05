Малайзия ответила на угрозы Трампа в адрес БРИКС

КУАЛА-ЛУМПУР (ИА Реалист). Угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из стран-участниц БРИКС, если те вздумают создать свою над национальную валюту или использовать при взаиморасчетах любую другую альтернативу доллару, весьма негативно восприняли в Малайзии.
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