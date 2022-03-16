"Долго будем привыкать?": новые правила вводят на популярной дороге Владивостока

Жителям Владивостока рассказали о правилах, которые вводят на популярной дороге города. Дело в том, что в районе улицы Русской смонтируют новые дорожные знаки.
Популярные статьи
- В Краснодарском крае полицейские проводят мероприятия по профилактике возникновения экстремистской идеологии в молодежной среде
- Более шести с половиной килограммов мефедрона изъяли Ленинградской области транспортные полицейские
- Около 20 иностранных граждан из Приморского края выдворят за пределы России
Свежие комментарии