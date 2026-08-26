Q2 GDP Grew At Modest 1.5% According To Latest Revision, As Expected While far less relevant than the rest of today's data barrage, including the core PCE report and Durable Goods data which showed a mixed real-time picture of the economy as core prices rose more than expected while core CapEx missed expectations, the BEA also reported its second revision of Q2 GDP data - yes, for the quarter ended June 30 or almost two months ago - and which came in at 1.
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