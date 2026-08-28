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YouTube разрешил зарабатывать на рекламе товаров Amazon в видео

YouTube разрешил зарабатывать на рекламе товаров Amazon в видео

Платформа YouTube добавила возможность для креаторов из США отмечать в своих видео товары с Amazon и получать часть выручки от продаж.

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