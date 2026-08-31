США почти на четверть нарастили покупки российских удобрений

Поставки российских удобрений в США по итогам первого полугодия 2026 года выросли почти на четверть. Об этом накануне открытия Восточного экономического форума рассказала глава Российского экспортного центра Вероника Никишина.
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