Приехавших на учёбу в ФРГ укронаци ждёт даже не депортация, а срок, если на телесах хлопцев будут обнаружены нацистские татуировки.
За нацистские татуировки украинцев в ФРГ будут сажать
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алина Белова
Дай БОГ, чтоб фрицы поумнели и в действительности стали применять наказания за тату-наци.
Ответить
13 час.
AB
Anlrey Boracow
Интересно, что такое произошло, что немчура хохлонацистов напрягать собирается? Все это очень напоминает сказки Ганса Пидараса Андерсена! Скорее всего это очень громкие заявления, этакие антинацистские, что бы не бросалось в глаза происходящее в самой Германии, то есть возрождение идей Адика Шикельгрубера по "Май кампф". Скорее всего, вероятность до 110%, что за этими мнимыми гонениями на нацистскую символику кроме словоблудия нет ни чего! Как может внук нациста Шольц против дедушки и его подельников что то реальное сделать? ДА НИ КАК!!!
Ответить
4 час.
star
1500 долларов найдут враз,а потом с Германии возьмут в тысячу раз больше🤣
Ответить
1 час.
Свежие комментарии