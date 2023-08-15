За нацистские татуировки украинцев в ФРГ будут сажать

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Anlrey Boracow

Интересно, что такое произошло, что немчура хохлонацистов напрягать собирается? Все это очень напоминает сказки Ганса Пидараса Андерсена! Скорее всего это очень громкие заявления, этакие антинацистские, что бы не бросалось в глаза происходящее в самой Германии, то есть возрождение идей Адика Шикельгрубера по "Май кампф". Скорее всего, вероятность до 110%, что за этими мнимыми гонениями на нацистскую символику кроме словоблудия нет ни чего! Как может внук нациста Шольц против дедушки и его подельников что то реальное сделать? ДА НИ КАК!!!