Наши мотострелки совершили удачный рейд в тыл противника

Бойцы штурмового отряда мотострелкового соединения 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» совершили дерзкую вылазку в тыл противника на Южно-Донецком направлении специальной военной операции, Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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